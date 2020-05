Ufficiale la nuova BMW Serie 5 2020: la berlina diventa Mild Hybrid e Plug-In

Dopo le ultime settimane fatte di rumor e foto spia, la nuova BMW Serie 5 2020 è finalmente ufficiale. La casa tedesca l'ha presentata questa mattina, 27 maggio, tramite un evento streaming, anche in versione Touring. Andiamo dunque a scoprire i dettagli principali della nuova generazione.

A livello di design troviamo tanti piccoli cambiamenti, dai "fari" BMW Laserlight alla nuova griglia a doppio rene, le novità però sono soprattutto "invisibili" e tecnologiche. BMW infatti ha lanciato non solo un'interessante variante Plug-In Hybrid in cinque declinazioni, anche tutta una serie di assistenti di guida di ultimissima generazione, come l'Active Steering ad esempio. Inoltre grande spazio all'ibrido classico, Mild a 48V, disponibile su tutti i motori a 4 e 6 cilindri, eccetto la variante Plug-In.



All'interno dell'abitacolo troviamo un display di controllo opzionale da 12,3 pollici, mentre quello di serie è da 10,25 pollici; e ancora climatizzatore automatico con funzioni estese, volante sportivo in pelle multifunzione con capacità "attive", per una maggiore assistenza in manovre a bassa velocità. Debutta poi il nuovo BMW Drive Recorder della BMW Serie 5, che fa parte del pacchetto Parking Assistant Plus e in grado di registrare fino a 40 secondi di riprese video da diversi punti attorno al veicolo - anche grazie al sistema operativo BMW 7 montato di serie. Oltre ad Apple CarPlay, BMW ha inserito anche Android Auto con connettività WiFi Wireless.