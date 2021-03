Ufficiale la nuova BMW i4: ecco la Gran Coupé elettrica in tutto il suo splendore

In casa BMW c’è non poco fermento. Abbiamo già visto tutte le principali novità dell’avanzato sistema iDrive con BMW OS 8, la futuristica plancia disponibile prossimamente anche sulla BMW i4 - oggi svelata in via ufficiale.

Parliamo di una berlina coupé di rara eleganza, che ovviamente non tralascia la sportività e il rispetto dell’ambiente. È infatti un veicolo 100% elettrico, che da una parte guarda al futuro sostenibile, dall’altro non rinuncia alla classica eredità BMW - non a caso Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG, ha definito la i4 “una vera BMW, che permette al cuore del marchio di battere in modo elettrico”.

Una scheda tecnica approfondita verrà rilasciata nelle prossime settimane, al momento però sappiamo che si tratta di una Gran Coupé 4 porte totalmente elettrica, come abbiamo anticipato, che sarà commercializzata nel corso del 2021 - compresa una variante sportiva BMW M Performance. Diverse le autonomie disponibili, fino a 590 km secondo lo standard WLTP. La potenza di output massima sarà invece di 390 kW/530 HP, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 4 secondi. In attesa di maggiori informazioni ecco in basso qualche immagine teaser. Dopo averla attesa per mesi, è bello vedere la nuova i4 nella sua “forma finale”, non vediamo l’ora di vederla circolare in strada.