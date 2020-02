Ufficiale: la nuova Audi R8 sarà elettrificata, ci sono però dubbi sul V10

Audi fa sul serio con l'elettrificazione, tanto da confermare che anche la nuova Audi R8 sarà in qualche modo elettrica - ibrida oppure 100% è ancora da decidere.

La società deve ancora capire quale tecnologia utilizzare, quasi certamente però la piattaforma utilizzata dovrebbe essere quella della P818 e-tron concept che vedete nella foto. A confermare l'elettrificazione della vettura, che arriverà alla sua terza generazione, è stato Oliver Hoffmann, Managing Director di Audi Sport: "Non abbiamo ancora scelto quale tecnologia e quale piattaforma utilizzare con la nuova R8, questa nuova generazione però sarà certamente elettrificata, anche perché dobbiamo guardare alle nuove regolamentazioni sulle emissioni" ha detto il manager a Top Gear.

Grazie alla tecnologia ibrida, la nuova Audi R8 potrebbe incrementare i suoi cavalli senza ritoccare il motore termico; l'unica vera sfida per il produttore tedesco sarà tenere a bada i pesi, che con un motore elettrico e una batteria potrebbero salire non poco. Inoltre bisognerà fare attenzione a non toccare il classico rombo della R8, che gli appassionati più incalliti vorranno certamente ritrovare sulla nuova vettura. In una recente intervista, il manager aveva confermato di star lavorando per mantenere il V10 anche sulla nuova R8, bisogna però vedere se il motore rispetterà le nuove regole in merito alle emissioni oppure no - e in questo secondo caso sarà necessario optare per un propulsore meno potente. Vedremo prossimamente gli sviluppi.