Ufficiale la nuova Aston Martin Valkyrie AMR Pro, furia termica V12 da oltre 1.000 CV

Anche se l’intero mercato automotive sta andando verso una direzione ben precisa, quella dell’elettrificazione assoluta, ci sono ancora aziende che investono in hypercar termiche: ecco a voi ad esempio la nuova Aston Martin Valkyrie AMR Pro.

Vista per la prima volta al Salone di Ginevra del 2018 sotto forma di prototipo, la nuova Aston Martin Valkyrie AMR Pro porta le performance a un livello estremo, ben al di là di alcune regolamentazioni del motorsport e delle omologazioni stradali. È stata infatti progettata per percorrere il circuito della 24H di Le Mans in soli 3 minuti e 20 secondi. Rispetto alla Valkyrie standard, questa AMR Pro utilizza un telaio custom con un passo più lungo di 380 mm e una maggiore larghezza di 96 mm all’anteriore, 115 mm al posteriore.

Rispetto alla Valkyrie omologata, questa vettura eroga circa il doppio della deportanza, con una spaventosa accelerazione laterale di 3G. Questo anche grazie a un propulsore Cosworth da 6.5 litri V12, un bestione termico in grado di sprigionare 1.014 CV a 11.000 giri/min. Rispetto alla Valkyrie classica, gli ingegneri sono riusciti ad alleggerire il peso rimuovendo il sistema ibrido a batteria e implementando diversi elementi in fibra di carbonio.

Nuove informazioni tecniche saranno rilasciate entro la fine dell’anno, con le prime consegne che avverranno nel Q4 2021. Esisteranno solo 40 Aston Martin Valkyrie AMR Pro più due prototipi.