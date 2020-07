Ufficiale il Nissan Ariya 2020, il crossover coupé elettrico con 500 km autonomia

Nissan viene sicuramente da anni non facili, segnati dallo scandalo Ghosn, dalla possibilità che Renault si unisse a FCA e la mettesse "da parte", cosa poi saltata in favore di PSA, ora però è arrivato il momento della totale rifondazione. Per far partire una nuova era il brand giapponese ha scelto la Nissan Ariya 2020 100% elettrica.

Presentata poche ore fa in Giappone, parliamo di un crossover coupé elettrico basato sulla filosofia Futurismo Giapponese Senza Tempo, almeno per quanto riguarda il design esterno, accattivante e pieno di linee sinuose. 4.595 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza con 1.660 mm di altezza, il nuovo Nissan Ariya 2020 arriva a listino in ben due varianti e cinque declinazioni.

Alla base troviamo la Nissan Ariya 2WD in due declinazioni di potenza e batteria: a fronte di un accumulatore da 65 kWh (effettivi 63 kWh) abbiamo un motore da 160 kW e 300 Nm di coppia, con velocità massima da 160 km/h e fino a 360 km di autonomia WLTP; abbiamo poi la variante da 87 kWh effettivi (90 kWh nominali) fino a 500 km di autonomia WLTP, 178 kW di potenza, 300 Nm di coppia istantanea e 160 km/h di velocità massima.

Al top della gamma troviamo invece la variante AWD e-4ORCE a trazione integrale, con controllo a ruote indipendenti. In questo caso le declinazioni sono tre: la velocità massima è identica per tutte, 200 km/h, abbiamo però 63 kWh di batteria e 205 kW di potenza e 560 Nm, fino a 340 km di autonomia, oppure 87 kWh di batteria, fino a 460 km di autonomia, 225 kW di potenza e 600 Nm di coppia, per arrivare alla variante 87 kWh Performance, con 290 kW di potenza, 600 Nm e fino a 400 km di autonomia.

Ovviamente la nuova Nissan Ariya 2020 è totalmente hi-tech, abbiamo decine di tecnologie di assistenza alla guida e la funzione ProPILOT potenziata, già vista di serie sulla Nissan LEAF di seconda generazione. Dicendo poi Ciao Nissan oppure Ehi Nissan possiamo richiamare l'assistente vocale di bordo, in grado di rispondere a moltissime richieste anche grazie alla connettività 4G integrata. Il marchio giapponese insomma mette la sua impronta sul futuro dell'automotive, ora non resta che attendere data di uscita e prezzi ufficiali per l'Italia, informazioni che arriveranno nei prossimi mesi.