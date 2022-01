È ufficiale, i motori dei prossimi modelli Singer Vehicles saranno ricostruiti da Porsche

Negli anni Singer Vehicles si è ritagliata una bella fetta di fans in giro per il pianeta, grazie alle sue restomod su base Porsche caratterizzata da uno stile e un’attenzione ai particolari fuori dal comune. Il suo successo non sembra calare, al punto che anche Porsche stessa ha dichiarato ufficialmente il suo appoggio al costruttore californiano.

La casa di Zuffenhausen darà il suo contributo fornendo i motori dei prossimi modelli. “Ma i motori non erano già marchiati Porsche?” vi starete chiedendo, e la risposta è affermativa, ma se prima Singer si appoggiava a terzi per ricostruire i motori secondo le sue specifiche, adesso sarà Porsche stessa ad occuparsi del lavoro.

Questo è un grande motivo di orgoglio per Singer Vehicles, perché nell’arco dell’anno Porsche costruisce molti motori per diversi team del motorsport, ma non per costruttori di vetture stradali. Stando a quanto dichiarato dal costruttore californiano ai microfoni di Top Gear (a proposito, guardate la prova in pista di Chris Harris a bordo della Singer DLS): “Le caratteristiche dei motori, alla base di ogni vettura Singer, continueranno a essere definite dalle specifiche Singer”.

Invece Porsche fa sapere che la nuova collaborazione riguarderà esclusivamente l’assemblaggio di motori originali ricostruiti secondo le nuove specifiche, che verrà fatta a Los Angeles, in California, nel quartier generale di Porsche Motorsport North America. Per questo motivo la Singer 911 DLS (qui potete vedere e sentire la Singer Dynamics and Lightweight Study in azione sul Nurburgring) rimarrà estranea a questo accordo, dal momento che il suo motore è costruito in Regno Unito dalla Williams Advanced Engineering.