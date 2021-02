Ufficiale la monoposto Alfa Romeo ORLEN C41 per la F1 2021

Come tradizione, il mese di febbraio è alquanto importante per la Formula 1 e per tutti i relativi appassionati. I team infatti presentano al mondo le loro nuove monoposto, pronte a gareggiare nel mondiale in arrivo. Dopo aver visto la McLaren MCL35M e la nuova AlphaTauri AT02, è finalmente arrivato il momento della Alfa Romeo ORLEN C41 2021.

La cerimonia di presentazione ha avuto luogo presso lo straordinario Gran Teatro di Varsavia, alla presenza dei piloti titolari Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi e della riserva Robert Kubica. Per ovvi motivi competitivi, Alfa Romeo non ha diramato la caratteristiche tecniche chiave della monoposto, è però importante sottolineare come il logo Alfa Romeo sia affiancato dal Quadrifoglio, solitamente legato al reparto più sportivo del Biscione, e dal logo di Autodelta, il leggendario team corse del marchio.



Non bisogna però in ogni caso aspettarsi grandi stravolgimenti rispetto al 2020, poiché i restrittivi regolamenti non hanno permesso ai team di innovare in maniera profonda. Queste le parole di Jan Monchaux, direttore tecnico Alfa Racing ORLEN: “La C41 è il risultato di una situazione piuttosto insolita: quest’anno, infatti, il regolamento della Formula Uno ci ha impedito di sviluppare una vettura completamente nuova. Per questo motivo, il modello 2021 ha molti componenti in comune con la C39, ad eccezione di quelli che il regolamento ci ha costretto a cambiare: come il pavimento e il nosecone, nel cui sviluppo abbiamo deciso di investire. Questo significa che, quando eseguiremo i test, conosceremo la macchina molto meglio del solito, ma sarà comunque fondamentale sfruttare al massimo questi tre giorni per verificare che la realtà corrisponda alle nostre aspettative e per prendere familiarità con i nuovi pneumatici. Siamo pronti per la nuova stagione e non vediamo l’ora di vedere la nostra nuova auto scendere in pista.”



Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN e AD di Sauber Motorsport AG, ha invece dichiarato: ”Per tutti, il lancio di una nuova auto è sempre un momento emozionante, il culmine di mesi di sforzi in fabbrica e l’inizio di una nuova avventura. Penso che la filosofia su cui si basa il team sia sempre la stessa: il lavoro che faremo domani dovrà essere migliore di quello che stiamo facendo oggi. Abbiamo concluso la scorsa stagione in P8: nel 2021 dobbiamo puntare a un risultato migliore ma, per avere successo, dobbiamo continuare a migliorare in ogni reparto, in pista e nella sede centrale. Ogni squadra sulla griglia ha aspettative molto alte in questo momento. Tutti i team vogliono un buon lavoro in inverno per trovarsi in una buona posizione per la prima gara, ma presto dovremo tutti giocare a carte scoperte.”