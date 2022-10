Ufficiale la Model B disegnata da Pininfarina: la hatchback elettrica in video

A fine 2020 Elon Musk ha annunciato, dal palco del Battery Day, che Tesla avrebbe lanciato presto o tardi una compatta da 25.000 dollari (la Tesla compatta arriverà anche in Italia), magari chiamata Model 2. Di certo la società californiana non potrà utilizzare il nome Model B, poiché già preso da Foxconn.

Dietro il marchio cinese in realtà c'è l'Hon Hai Technology Group, che ha appena creato una piattaforma per auto elettriche davvero interessante. C'è proprio lei alla base della nuova Model B, vettura elettrica disegnata da uno studio che sicuramente avrete sentito nominare: Pininfarina.

La storica azienda di design ha dato forma ad alcune delle auto più iconiche di sempre, pensiamo alla Ferrari 308 GTB, alla Lancia Delta S4, l'Alfa Romeo Spider "Duetto" e potremmo continuare ancora all'infinito. Uno dei maggiori capolavori dello studio? La Ferrari F40 firmata Pininfarina e Nicola Materazzi.



Proprio la società fondata da Battista Farina a Torino nel 1930 ha disegnato la Model B della Foxconn. Tecnicamente, della vettura non conosciamo ancora nulla, ulteriori dettagli ufficiali arriveranno al prossimo Hon Hai Tech Day 2022, in programma per il 18 ottobre come tradizione. Per ora possiamo solo ammirare un piacevole teaser pubblicato su YouTube proprio dal canale ufficiale Pininfarina. Non vediamo l'ora di saperne di più.