Ufficiale la Microlino: tutte le versioni della microcar fino a 177 km di autonomia

La storia della Microlino è inizialmente comune a tante start-up: si crea un prodotto, si avvia una campagna produttiva con una finestra di consegna e poi nulla di tutto ciò avviene, per il sovvenire di importanti problemi. La microcar svizzera però avrà un finale differente: esisterà davvero come Microlino 2.0 ed eccola nella sua versione finale.

La vettura originale sarebbe dovuta arrivare nel 2018, come vi abbiamo anticipato però così non è stato. Ora tutto torna al suo posto e la Microlino 2.0 è finalmente pronta per incontrare i suoi clienti, con la voglia dei suoi creatori di portare sul mercato innovativo, che possa rappresentare una novità assoluta (se vi siete persi la presentazione: ufficiale la nuova Microlino). Nel 2018 sarebbe effettivamente stata una rivoluzione senza eguali, oggi - a causa di veicoli come la Citroen Ami compatibile con gli incentivi - la sorpresa è un po' "bruciata" ma ciò che conterà davvero sarà l'impatto sul pubblico.



La Microlino 2.0 sarà disponibile in quattro versioni differenti, ognuna delle quali destinata a un pubblico ben preciso. La variante entry level sarà la Urban, caratterizzata da due colori e una batteria da 6 kWh per percorrere 91 km. Sarà disponibile nel secondo trimestre del 2023. La Dolce sarà rivolta agli amanti del vintage: sarà disponibile in cinque colorazioni con tettuccio in vetro di serie, con il cliente che potrà scegliere fra tre batterie diverse. La Competizione sarà invece dedicata ai futuristi, con tre colorazioni dedicate e tettuccio in vetro, oltre a una firma luminosa riconoscibile e una batteria di taglio medio di serie. Dolce e Competizione arriveranno entro la fine del 2022, al peggio all'inizio del 2023.



Infine arriverà la Pioneer Series, che sarà la prima edizione consegnata ai clienti quest'anno. Avrà due colori esclusivi, Atlantis Blue e Torino Aluminium, e verrà prodotta in serie limitata da 999 pezzi. Le Microlino Pioneer Series avranno una batteria da 10,5 kWh per percorrere 177 km con una singola carica, il tetto in vetro e un feeling premium all'interno, con l'abitacolo realizzato con materiali vegani e in Alcantara - in aggiunta a uno speaker Bluetooth da associare al proprio smartphone. La Pioneer Series arriva anche con la Pioneer Membership, che fra i vantaggi vede la consegna prioritaria, la possibilità di visitare la fabbrica di assemblaggio, di ottenere check-up meccanici gratuiti, avere offerte speciali sui servizi del mondo Microlino.



Quest'anno la membership costerà solo 1.999 euro una tantum per una copertura a vita, chi invece la sceglierà dal prossimo anno pagherà 1.000 euro ogni anno. Il configuratore della Microlino verrà rilasciato nei prossimi giorni e come detto ci sono già 30.000 ordini in lista, averne una nel 2022 non sarà facile ma ci si può sempre provare - se siete svizzeri però. La Svizzera sarà il primo Paese ad avere la Microlino, gli altri Paesi d'Europa dovranno aspettare l'inizio del 2023. Non ci resta attendere il listino completo.