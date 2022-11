È tutto ufficiale: Mick Schumacher lascia Haas, al suo posto arriva Hulkenberg

Alla fine il report riguardante il futuro di Mick Schumacher con Haas pubblicato nella mattinata di ieri era autentico: nelle prime ore odierne, infatti, la scuderia statunitense ha confermato che Nico Hulkenberg sostituirà Schumacher come secondo pilota.

L’annuncio è giunto con più comunicati sul sito ufficiale di Haas, con annesse dichiarazioni da parte degli stessi piloti. Il 35enne tedesco, veterano della Formula 1 e vincitore della 24 ore di Le Mans nel 2015 con Porsche, abbandona il posto di terzo pilota per Aston Martin e trova un sedile a tempo pieno in una monoposto per la Stagione 2023.

Guenther Steiner, team principal di Haas, ha affermato che l’esperienza di Hulkenberg gioverà molto alla squadra, che conta su di lui per raggiungere posizioni a metà classifica assieme a Magnussen come visto nella Stagione 2022. Hulkenberg, invece, ha dichiarato: “Sono molto felice di passare a un posto di gara a tempo pieno con Haas F1 Team nel 2023. Mi sento come se non avessi mai veramente lasciato la Formula 1”.

Mick Schumacher ha invece rilasciato un commento su Twitter, nel quale non ha nascosto la sua delusione per il mancato rinnovo del contratto. Ciò significa che abbandonerà non solo Haas ma anche Ferrari, dopo anni di partnership anche in Formula 2: “Il mio fuoco arde per la Formula 1 e lotterò per tornare nella griglia di partenza”, ha scritto.

In tutto ciò, continuano le discussioni tra Mercedes e Hamilton per il rinnovo.