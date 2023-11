Ufficiale, Mick Schumacher e Kubica correranno nel WEC nel 2024

Dopo le voci di un possibile ritorno in Formula 1 di Miki Shumacher, Alpine ha recentemente annunciato la formazione dei piloti per il suo programma ufficiale LMDh nel Campionato Mondiale Endurance nel 2024, il pilota tedesco prenderà parte al team.

Schumacher si unirà agli attuali piloti del marchio francese, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi, insieme alle nuove reclute Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin, formando così un roster di sei piloti per la stagione 2024.

Mick Schumacher ha condiviso la sua prospettiva sul nuovo capitolo della sua carriera, affermando: "La macchina è impressionante e non vedo l'ora di iniziare. Sono cresciuto con le monoposto, quindi guidare un'auto con l'abitacolo chiuso e le ruote coperte è una grande opportunità per affinare le mie capacità di guida. Mi sono mancate molte gare quest'anno; è quello che amo fare fin da quando ero bambino, e talvolta era difficile guardare gli altri piloti scendere in pista."

Alpine si unirà a BMW e Lamborghini come uno dei tre costruttori nella classe regina del WEC il prossimo anno, presentando la sua vettura A424 LMDh basata su un telaio Oreca LMP2 e alimentata da un motore V6 single-turbo da 3,4 litri sviluppato in collaborazione con Mecachrome.

Tornado alla Formula 1, il nuovo team che si unirà al gruppo a partire dal 2026, Cadillac, sarà anche fornitore di motori al Team Andretti a partire dal 2028.