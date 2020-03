Ufficiale: Mercedes pronta a tagliare modelli, motori e piattaforme

L'era dell'elettricità è ormai iniziata e sono molti i produttori che hanno deciso di investire a testa bassa nelle nuove auto alimentate a batteria. Fra questi c'è anche Mercedes, che ha confermato il taglio di alcuni motori, piattaforme e modelli.

La notizia era nell'aria già da tempo, ora però è stata confermata da Markus Schafer, a capo del reparto Ricerca e Sviluppo di Mercedes, che intervistato dai nostri colleghi di Autocar ha detto: "Stiamo rivedendo il nostro portfolio di prodotti, soprattutto da quando abbiamo annunciato l'arrivo di nuove vetture elettriche. Vista la pessima crescita avuta negli scorsi due anni abbiamo deciso in maniera definitiva di rivedere la nostra lineup corrente. Avremo meno auto a listino ma anche meno motori, piattaforme e componenti."

Un taglio netto dunque, che Mercedes sta per fare con molto coraggio tocca ammetterlo. Per ora Schafer non ha dichiarato quali vetture saranno abbandonate, sul web però si parla di Classe G, AMG GT, SL e Classe S ma è tutto da vedere. In forse anche il destino dei motori V8 e V12, "tutto dipenderà dallo standard Euro 7 in merito alle emissioni, probabilmente i quattro cilindri avranno più senso rispetto ai V12", dunque possiamo immaginare che i motori più prestanti siano in qualche modo dismessi a causa delle regole ferree europee in materia di inquinamento. Staremo a vedere.