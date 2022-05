Ufficiale: Mercedes 300 SLR supera Ferrari 250 GTO, è l'auto più costosa di sempre

Alla fine è giunta la conferma ufficiale: un esemplare di Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è stato venduto per 135 milioni di euro diventando così l’automobile più costosa al mondo, superando la Ferrari 250 GTO del 1962 venduta nel 2018 per 48,4 milioni di dollari.

Le prime voci riguardanti questa vendita record sono emerse una settimana fa grazie a Hagerty UK, il quale aveva parlato dello svolgimento dell’asta durante un evento privato al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda il 6 maggio 2022. In tale occasione, un ignoto si sarebbe aggiudicato la Uhlenhaut Coupé alla detta cifra di 135 milioni di euro.

La conferma è giunta solo di recente quando Mercedes, in collaborazione con RM Sotherby's, ha dichiarato al pubblico di avere venduto una delle due Mercedes-Benz 300 SLR originali della Mercedes-Benz Classic Collection a un collezionista privato senza nome rappresentato dall'esperto britannico Simon Kidston. Quest’ultimo avrebbe fatto l'offerta vincente per conto di un cliente senza nome dopo numerose pressioni sul CdA di Mercedes-Benz. Il veicolo, sorprendentemente, non verrà rinchiuso in un garage per collezionismo, bensì resterà accessibile per occasioni speciali.

Marcus Breitschwerdt, Head of Mercedes Benz Heritage, ha affermato: “Siamo orgogliosi di poter contribuire con la nostra collezione storica a questa iniziativa che collega il passato con il futuro dell'ingegneria e della tecnologia di decarbonizzazione. L'acquirente privato ha concordato che la 300 SLR Uhlenhaut Coupé rimarrà accessibile al pubblico in occasioni speciali, mentre la seconda 300 SLR Coupé originale rimarrà di proprietà dell'azienda e continuerà ad essere esposta al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda”.

Mercedes ha infine dichiarato che i soldi della vendita andranno a un fondo di beneficenza istituito per borse di studio e di ricerca nei settori delle scienze ambientali e della decarbonizzazione.

Rimanendo in casa Mercedes, sappiate che il futuro del marchio sarà focalizzato sul lusso.