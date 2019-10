Ufficiale il Mazda MX-30, il SUV elettrico dall'autonomia che fa discutere

Se ieri avevamo avuto giusto un leak, oggi tutto è ufficiale: il Mazda MX-30, il primo veicolo 100% elettrico della compagnia, è stato svelato al Tokyo Motor Show in tutta la sua compatta bellezza.

Confermato il particolare design che comprime di fatto le portiere posteriori, non sarà però questo il dettaglio che farà più discutere: il crossover cittadino si presenta infatti sul mercato con un'autonomia di circa 200 km, una cifra non esaltante che però secondo Mazda "eccede di 48 km la media giornaliera di km percorsa dei clienti europei". Questo ragionamento rende l'auto una sorta di Apple Watch, da ricaricare necessariamente ogni sera, per ogni "gita fuori porta" poi è richiesta una grande organizzazione per non rimanere mai a secco.

In ogni caso non vediamo l'ora di testare la vettura, che sarà in vendita nel vecchio continente a partire da metà 2020 (nel Regno Unito arriverà solo nel 2021). La MX-30 riprende a piene mani la filosofia Kodo di Mazda, già utilizzata per la creazione della nuova Mazda3, in termini di caratteristiche "brute" poi può trasportare 5 passeggeri, monta un motore e-SKYACTIV e ha una batteria da 35,5 kWh, che si ricarica tramite connettore COMBO DC. 4,395 mm la lunghezza dell'auto, 1,795 mm la sua larghezza, per 1,570 mm di altezza, Mazda vi ha convinti ancora una volta?