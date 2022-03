Ufficiale la Mazda CX-60 PHEV 2022, SUV Plug-in Hybrid con 63 km di autonomia elettrica

Il giorno della nuova Mazda CX-60 PHEV, ovvero Plug-in Hybrid, è finalmente arrivato, anche se la festa è stata smorzata dall'attuale situazione in Ucraina. Mazda ha rinunciato a una presentazione in grande stile in segno di rispetto, ecco comunque il nuovo SUV elettrificato del marchio.

Si tratta di un modello chiave poiché è il primo SUV Plug-in Hybrid di Mazda, creato appositamente per il mercato europeo. Tecnicamente offre un potente motore Skyactiv-G da 2.5 litri a quattro cilindri affiancato da un propulsore elettrico da 100 kW, un sistema ibrido dotato di un nuovo cambio automatico a 8 rapporti e una batteria da 355 V e 17,8 kWh, davvero niente male per una Plug-in Hybrid. La potenza totale è di 327 CV/241 kW con ben 500 Nm di coppia, numeri che si traducono in una accelerazione 0-100 km/h possibile in appena 5,8 secondi - non male per un SUV lungo 4,75 metri.

Un SUV muscoloso dalla grande eleganza che consuma anche pochissimo: Mazda dichiara 1,5 litri per 100 km con soli 33 g/km di emissioni di CO2 (WLTP). Per quanto riguarda il range, nuova CX-60 PHEV arriva a 63 km di autonomia Full Electric andando a 100 km/h o meno. Numerosa la tecnologia presente a bordo, con Mazda che vuole inoltre guadagnarsi le 5 Stelle Euro NCAP sul fronte della sicurezza.

Fra i nuovi sistemi si fanno notare il See-Through View, un sistema di visione a 360 gradi di nuova generazione che aumenta la visibilità alle basse velocità, e ancora il Turn Across Traffic Assist, l'SBS-R pedestrian detection, l'Emergency Lane Keeping; l'i-Adaptive Cruise Control (i-ACC) e il BSM Vehicle Exit Warning.

Nuova Mazda CX-60 PHEV parte da 49.950 euro nella sua versione Prime Line e sale a 51.950 euro con la Exclusive Line, per poi completare la gamma con la Homura a 54.350 euro e la Takumi a 55.850 euro. La vettura si può ordinare a partire da oggi 8 marzo, le prime consegne avverranno nel mese di settembre. Tutti i contratti stipulati entro il 31 agosto 2022 avranno inoltre in regalo il pacchetto Première Choice, con Conveniente & Sound Pack e il programma di manutenzione Service Plus 3 anni.