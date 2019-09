E' ufficiale, Maserati porterà ben presto sul mercato tre nuovi modelli elettrici

In molti oramai saranno stanchi di vedere, le seppur buone ma solite reiterazioni di versioni speciali di Maserati Quattroporte, Ghibli e Levante. Adesso però la casa italiana sembra aver messo veramente il turbo, dando il via allo sviluppo di tre nuovi modelli, per di più elettrici.

A quanto pare gli investimenti recenti si fanno sentire. Infatti il Gruppo FCA ha stanziato ben 5 miliardi di euro circa, sul suolo italiano, per lo sviluppo e l'innovazione del brand. La nuova lineup di veicoli sarà quindi prodotta totalmente a Cassino, Modena e Torino (sia a Grugliasco che a Mirafiori). Maserati stessa ha affermato che tutte le nuove vetture adotteranno propulsione ibrida o elettrica, "capaci di fornire sia innovazione che performance elevate, incastonate nel DNA del brand." Quindi nonostante le nuove soluzioni di alimentazione le sensazioni alla guida resteranno le medesime, grazie a "l'offerta di modalità di guida uniche, autonomia elevata e ricariche ultra rapide."

La prima nuova Maserati sarà una vettura totalmente votata alla sportività, la quale nomenclatura non è stata però rivelata. Sarà ispirata al concept Alfieri del 2014 e prodotta interamente presso lo stabilimento di Modena, pesantemente modficato nelle sue linee di produzione. Il veicolo metterà a disposizione dei consumatori tre versioni: la prima mild-hybrid, la seconda plug-in hybrid e la terza completamente elettrica.

A seguire arriverà un SUV del segmento D che sarà assemblato a Cassino, dove anche qui la linee di produzione è stata ammodernata grazie ad un grosso investimento, quantificabile in circa 800 milioni di euro. Lo stabilimento attualmente dà vita alla Alfa Romeo Stelvio, e quindi tale scelta non è affatto sorprendente. Questo è tutto quello che si sa ad oggi, oltre al fatto che sarà "destinata a giocare un ruolo fondamentale per il marchio, grazie alle sue tecnologie innovative."

Infine il modello GranTurismo, quello che cullerà i passeggeri con il lusso, la comodità e l'insonorizzazione, destinata ai lunghi viaggi in favore dell'esperienza e del comfort. Ma ovviamente non disdegnerà per niente le prestazioni, poiché a portata di pedale si avranno a disposizione performance eccezionali. La vettura sarà prodotta nei centri di Grugliasco e Mirafiori, dove sono stati investiti (anche qui) 800 milioni di euro. Non sono state rivelate le tempistiche, ma è attesa entro la fine del 2021, con versione GranCabrio a seguirla nel 2022.

Le ultime notizie vedevano Maserati puntare anche verso la guida autonoma, infatti sarà il primo brand di FCA a lanciare un'auto con tale qualità. Al contempo il Gruppo FCA ha promesso la produzione di 80.000 500 elettriche all'anno entro il 2020.