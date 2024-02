Ufficiale la nuova Maserati GranCabrio: 542 CV per la 'scoperta' del Tridente

Maserati ha recentemente svelato la GranCabrio che avevamo avvistato sulla neve qualche giorno fa. Si tratta si un'aggiunta prestigiosa alla linea di veicoli di lusso per la casa di Modena. Basata sulla rinomata GranTurismo coupé, questa nuova versione convertibile promette di offrire un mix straordinario di prestazioni e comfort.

Sotto il cofano, la GranCabrio Trofeo (edizione celebrativa di lancio) è spinta da un potente motore Nettuno da 3.0 litri twin-turbo, capace di erogare 550 CV di potenza. Questo motore, sinonimo di eccellenza tecnica, assicura prestazioni straordinarie, consentendo al veicolo di affrontare ogni sfida con grinta e determinazione.

L'attenzione al comfort e al piacere di guida è evidente in ogni dettaglio della GranCabrio. L'abitacolo offre un ambiente raffinato e accogliente, dove materiali di alta qualità si fondono con tecnologia all'avanguardia per creare un'esperienza di guida senza pari. Prodotta interamente in Italia, la GranCabrio incarna lo spirito e lo stile distintivo del marchio Maserati, con il classico design elegante e sofisticato tipico dello stile del marchio del tridente (sotto questo aspetto non ci sono grandi innovazioni), confermando il suo status di icona nel mondo dell'automobile di lusso.

Il tetto in tessuto si apre e chiude in modo rapido e silenzioso, consentendo ai conducenti e occupanti di godere appieno della guida all'aria aperta anche per pochi minuti, al primo accenno di bella giornata anche nelle fredde domeniche invernali.

Maserati GranCabrio è un apice del lusso e delle prestazioni nell'ambito delle auto sportive convertibili. Con il suo mix unico di stile, potenza e comfort, questa vettura continua a consolidare la reputazione di Maserati come uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo.

In ritardo, ma comunque sulla rampa di lancio c'è anche la prossima Maserati Quattroporte elettrica. L'azienda, dunque, sta dimostrando anche adattamento alle trasformazioni del mercato, concentrando gli sforzi sullo sviluppo di nuovi modelli in linea con le nuove tecnologie. Nonostante le sfide di mercato, Maserati mira a mantenere la sua identità italiana e diventare il primo marchio di lusso del bel paese a zero emissioni.