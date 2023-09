Ufficiale la nuova Lotus Emeya: è una Hyper-GT completamente elettrica

La mobilità elettrica sta dando modo a Lotus Cars di cambiare pelle, rinnovarsi nel profondo, così dopo il SUV Luxury Lotus Eletre visto a Milano ecco arrivare la nuova Lotus Emeya, la prima Hyper-GT 100% elettrica del brand.

Lotus Cars ha scelto New York per lanciare in grande stile la sua nuova Emeya, una Hyper-GT quattro porte a zero emissioni dotata di tecnologie di ultimissima generazione. La vettura può infatti vantare caratteristiche dinamiche attive e all’avanguardia, pensiamo ad esempio alla griglia anteriore attiva, al diffusore posteriore e allo spoiler posteriore. Questi elementi, combinati assieme a un baricentro basso definito hyperstance, permettono alla Emeya di essere incredibilmente stabile in fase di guida. Per Lotus, si stabilisce un nuovo standard nell’ambito delle GT in quanto a qualità di guida e maneggevolezza.

La Hyper-GT è dotata anche di un sistema di sospensioni pneumatiche controllate elettronicamente che analizza la strada 1.000 volte al secondo, regolando di conseguenza il veicolo per offrire un comfort di guida di altissimo livello. La versione top di gamma della line-up monta un doppio motore ad alta potenza che permette di raggiungere la velocità massima di 250 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi. Super potente anche la velocità di ricarica: la Lotus Emeya può arrivare a 350 kW presso le stazioni DC compatibili. Significa che in 5 minuti di connessione si recuperano 150 km di autonomia, in 18 minuti si riporta la batteria all’80% (supponiamo dal 20% ma la casa non lo ha esplicitato).

Emeya è stata anche progettata utilizzando materiali provenienti da fonti sostenibili per ridurre l’impatto ambientale, pensiamo ad esempio a un lussuoso filato realizzato con fibre provenienti dall’industria della moda, all’alluminio PVD, all’Alcantara, alla pelle Nappa e al PU Ultrafabrics. Lotus Emeya verrà prodotta a partire dal 2024.