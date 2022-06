Ufficiale la Lightyear 0: ricarica 70 km al giorno con la luce del sole

Il mese di giugno 2022 sarà ricordato come l'anno in cui la Lightyear 0 è diventata finalmente ufficiale. Sei anni di innovazione hanno portato ad avere una vettura a energia solare finalmente pronta per la produzione di serie e la commercializzazione. Andiamo subito a scoprire le particolarità di questo modello.

Rispetto alla Lightyear One (la Lightyear One percorre 710 km), il primo concept dell'azienda dal prezzo alquanto inaccessibile, la Lightyear 0 promette innanzitutto di essere alla portata di molti più portafogli. La sua batteria può garantire un range WLTP di 625 km, il suo peso è di 1.575 kg, con i ragazzi di Lightyear che promettono consumi medi eccezionali: appena 10,5 kWh/100 km.

Il bagagliaio può ospitare fino a 640 litri di spazio con i sedili alzati, il vero punto di forza di questa vettura però è il sole. Grazie ai pannelli solari installati sulla superficie, la Lightyear 0 può caricare 70 km di autonomia al giorno solo rimanendo sotto la luce del sole, in un anno è possibile arrivare a 11.000 km, ottenibili in maniera assolutamente gratuita e pulita (anche se questo dipende anche dalla location in cui vi trovate, ma in Italia non dovreste avere problemi). I pannelli a bordo possono caricare fino a 1,05 kW di potenza, il che si traduce in 10 km ricaricati ogni ora.

A casa, con la vettura connessa alla corrente, è possibile caricare fino a 32 km/h, mentre presso le colonnine pubbliche si può arrivare a 200 km/h e addirittura a 520 km/h presso le Fast Charge. La Lightyear 0 vedrà la luce del sole, ovvero verrà consegnata ai primi clienti, già nel corso del 2022: a giugno i primi test drive, in autunno invece partirà la produzione vera e propria, con le prime consegne previste per il mese di novembre. Non resta che aspettare il prezzo finale mercato per mercato.



La Lightyear 0 non sarà in ogni caso la sola elettrica a energia solare d'Europa, ricordiamo che c'è anche la Sono Sion da circa 30.000 euro.