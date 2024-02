Ufficiale, Lewis Hamilton pilota Ferrari accanto a Charles Leclerc dal 2025

Il mondo della Formula 1 non dimenticherà facilmente questo 1 febbraio 2024: è successo di tutto, indiscrezioni clamorose, rumor bomba, infine l’annuncio ufficiale. Lewis Hamilton correrà con la Scuderia Ferrari a partire dalla stagione 2025 affiancando Charles Leclerc.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha infine coronato il suo sogno, correre per la Scuderia Ferrari, un’idea accarezzata per anni ma mai realizzata sul serio - anche perché troppi tasselli avrebbero dovuto incastrarsi allo stesso momento. Ebbene, questo incastro perfetto sembra sia avvenuto adesso, a inizio 2024, anche grazie al volere del Presidente John Elkann - che appena ha intravisto la possibilità di portare Hamilton a Maranello si è subito prodigato per chiudere l’accordo, da molti già definito l’accordo del decennio. Su X Ferrari ha scritto che si tratta di un "multi-year contract", dunque il talento britannico sarà a Maranello per più di una stagione.

Ricordiamo che nel 2021 Lewis Hamilton diceva queste parole: "Per tanti anni sono venuto a Monza, camminando accanto ai tifosi. Potevo sentire bene quel che mi dicevano: «Vieni in Ferrari, Lewis». Ebbene, queste parole mi scaldavano il cuore. È abbastanza incredibile che non abbia mai guidato per la Rossa in tanti anni. Perché diciamocelo, il Cavallino Rampante è un sogno per chiunque, il traguardo da raggiungere. Per me non è mai stato davvero possibile e non saprò mai del tutto con precisione perché. Ho visto le foto dei loro piloti e il rosso è sempre il rosso. Io ho un paio di Ferrari a casa: posso guidare solo quelle stradali"

Il team Mercedes-AMG Petronas F1 ha confermato che il pilota lascerà la squadra alla fine della stagione 2024, dunque a partire dal campionato 2025 Lewis potrà salire anche sulle monoposto del Cavallino Rampante, a tutto vantaggio dello spettacolo - per gli appassionati delle rosse ma non solo, per l’intero circus della F1. Hamilton prenderà così il posto di Carlos Sainz (il cui contratto con la rossa scade a fine 2024), su quella che sarà la sua Ferrari numero 44 accanto a Charles Leclerc che a Maranello ha appena rinnovato il contratto “per molte altre stagioni”. Come direbbe Doc Brown di Ritorno al Futuro, ne vedremo delle belle, Marty.