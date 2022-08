Ufficiale il nuovo Lamborghini Urus Performante: 666 CV di pura sportività

Lo avevamo preannunciato lo scorso 19 agosto: un nuovo Lamborghini Urus era in dirittura d'arrivo e il marchio del Toro ha rispettato le promesse. Ufficiale il nuovo Lamborghini Urus Perfomante, un Super SUV ancora più leggero e aerodinamico rispetto agli altri modelli della gamma.

A Sant'Agata Bolognese (dove siamo stati a scoprire la linea produttiva della Lamborghini Huracàn) è caduto il velo sul nuovo Lamborghini Urus Performante, un Super SUV con elementi di design che sprizza sportività e alte prestazioni da tutti i pori. Nuove molle in acciaio abbassano il telaio di Performante di 20 mm, la carreggiata inoltre è più ampia di 16 mm.

I passaruota sono maggiorati in fibra di carbonio e abbracciano le nuove ruote leggere forgiate opzionali da 23" o 22" con colonnette in titanio e pneumatici Pirelli. Il frontale prominente, alettone e paraurti posteriori aumentano la lunghezza dell'auto di 25 mm, con lo spoiler posteriore con pinne in fibra di carbonio si ispira al look di Aventador SVJ.

La potenza è stata incrementata di 16 CV, per un totale di 666 CV, mentre il peso generale è stato ridotto di 47 kg. Per accelerare da 0 a 100 km/h bastano 3,3 secondi e appena 32,9 metri per passare da 100 km/h all'arresto completo. Da 2.300 a 4.500 giri/min la coppia arriva a 850 Nm, per prestazioni davvero da urlo. Il suo prezzo? Nuovo Lamborghini Urus Performante costerà in Italia 215.261 euro.