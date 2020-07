Ufficiale la Lamborghini Sian Roadster: ecco i dettagli sulla potentissima convertibile

Nel corso della giornata di ieri Lamborghini ci aveva stuzzicato con delle immagini inerenti un nuovo modello di vettura da presentare a breve, e adesso sappiamo finalmente di cosa si tratta.

Partiamo però dalla fine dello scorso anno, quando Lamborghini mostrò a tutto il mondo la sua pazzesca Sian ibrida da 819 cavalli di potenza: ad oggi è la macchina del Toro più potente di sempre. La hypercar sedusse il pubblico con delle forme a tratti estremamente spigolose e aggressive, e a tratti docili e sinuose, che verranno riprodotte soltanto su 63 esemplari in totale.

Adesso però il brand ha intenzione di rincarare la dose, perché ha tolto i veli dalla bellissima Lamborghini Sian Roadster. Come potete immaginare e vedere dagli scatti in fondo alla pagina, la vettura è stata resa scevra del tettuccio, ma mantiene assolutamente il look generale che tutti conosciamo. Prendendo spunto dal concept Terzo Millennio, la Sian punta sicuramente verso il futuro del design del brand italiano. Dettagli come i LED anteriori a tre linee che convergono verso un centro comune, e i fari posteriori spigolosi e posti in due coppie da tre esagoni, attirano senza timore lo sguardo dell'osservatore, mentre piccole finezze quali le prese d'aria laterali e l'azionamento idraulico dell'alettone rendono la macchina ancora più speciale. Certo si tratta di scelte di design estreme e potenzialmente divisive, ma sono tra le più coraggiose che Lamborghini ha adottato di recente.

Passando al cuore della Sian Roadster, i cambiamenti in relazione alla variante con tettuccio statico sono praticamente inesistenti. A muoverla ci penserà quindi il solito maestoso V12 aspirato da 6,5 litri, aiutato da un propulsore mild-hybrid da 48 volt. La potenza complessiva si attesterà sugli 819 cavalli, mentre le prestazioni consisteranno in uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2,9 secondi e in una velocità massimale di 350 km/h.

Come abbiamo già detto, gli esemplari di Sian costruiti saranno appena 63, ma la variante Roadster risulterà ancora più rara, con le sue 19 unità previste le quali, non vi sorprenderà affatto, sono già state vendute tutte. Fantastica però la possibilità per ogni cliente di personalizzare in modo incredibile ogni esemplare, a rendere praticamente impossibile incontrare due Sian identiche. Questo non potrà far altro che incrementare il valore di ogni Sian prodotta, che a ragion veduta sarà una perla unica in caso di rivendita all'asta.