Ufficiale la nuova Lamborghini Lanzador concept: ecco la Ultra GT elettrica

Come previsto, alla Monterey Car Week 2023 è arrivata la prima Lamborghini elettrica: si chiama Lamborghini Lanzador concept ed è una Ultra GT a zero emissioni 2+2.

La nuova creatura del Toro anticipa una inedita concezione di Gran Turismo 2+2 dalla pronunciata altezza da terra, con linee esterne pulite e futuristiche. Le fotografie leaked della vigilia sono dunque state confermate, con non poca sorpresa per il pubblico - che infatti si aspettava più una Grand Tourer sulla falsariga della Porsche Taycan. Lamborghini invece ha cambiato totalmente prospettiva, presentando un concept in grado di superare il megawatt in quanto a potenza massima di sistema. La trazione integrale elettrica è dotata di un particolare modello di ripartizione della coppia attivo sull’asse posteriore, significa che la guida in curva viene ottimizzata in ogni occasione.

L’intera aerodinamica del veicolo è “attiva”, del resto è fondamentale per ottimizzare al massimo l’autonomia. Ispirata comunque alle supersportive Lamborghini, l’aerodinamica intelligente della Lanzador include il sistema ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) che assicura la massima efficienza in termini di autonomia e consumi energetici nella modalità di guida Urban, mentre offre il miglior carico possibile in modalità Performance.

L’assale posteriore è sterzante, inoltre le sospensioni sono pneumatiche, significa che la vettura è perfettamente in grado di adattarsi a ogni superficie. La grande potenza di sistema e la coppia viene infine gestita dal sistema Wheelspeed Control, per entrate in curva ancora più precise e fluide. Lamborghini percorre così un passo in più nella sua Direzione Cor Tauri, la roadmap annunciata nel 2021 che porterà alla decarbonizzazione e all'elettrificazione del marchio italiano.