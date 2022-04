Ufficiale la nuova Lamborghini Huracán Tecnica con V10 aspirato da 640 CV

Dopo le indiscrezioni dell'11 aprile 2022 (leakata la Huracàn Tecnica prima della presentazione), Lamborghini ha finalmente presentato in via ufficiale la sua nuova Huracán Tecnica, con motore V10 da 5.2 litri ad aspirazione naturale e trazione posteriore.

La nuova Huracán Tecnica eroga la bellezza di 640 CV (30 CV in più rispetto alla Huracán EVO) e 565 Nm di coppia a 6.500 giri/min, il cui motore vanta un suono possente e nitido ai massimi regimi. Lo scatto 0-100 km/h è possibile in appena 3,2 secondi. Grazie al sistema LDVI ricalibrato e alle modalità di guida tarate con precisione con configurazione specifica delle sospensioni, al sistema a ruote posteriori sterzanti diretto e ai miglioramenti nel raffreddamento dei freni, la Huracán Tecnica diventa super versatile sia in strada che in pista.

Con un peso di 1.379 kg a secco, la Tecnica ha un rapporto peso-potenza di 2,15 kg/CV, inoltre con le modalità STRADA, SPORT e CORSA è possibile mappare la vettura per diverse esigenze - con CORSA che rende l'auto capace di rispondere con estrema precisione a tutti gli input del guidatore, con cambiate rapidissime (grazie alla trasmissione LDF a doppia frizione a 7 velocità) e un'accelerazione ottimizzata.

Nessun problema neppure per l'impianto frenante, che gode di una nuova gestione del raffreddamento ispirata all'esperienza racing - e frena da 100km/h a 0 in 31,5 metri. Per capire il lavoro di fino dei tecnici Lamborghini vi basti sapere che la deportanza posteriore è stata incrementata del 35% e la resistenza aerodinamica ridotta del 20% rispetto alla Huracán EVO RWD. Sul fronte del design bisognerebbe scrivere un lungo articolo apposito, Lamborghini promette in ogni caso un'ampia offerta di opzioni per colori e finiture con il programma Ad Personam, così che ogni cliente possa creare una Huracán Tecnica unica. Aspettiamo solo il prezzo ufficiale...