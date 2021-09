Ufficiale il Kia Sportage 2022: scopriamo motori, versioni e la nuova plancia hi-tech

Come promesso qualche giorno fa, Kia ha presentato oggi - 1 settembre 2021 - il nuovo Sportage 2022 pensato appositamente per l’Europa. In pagina potete dunque vedere il SUV all’esterno e all’interno, dove spicca una plancia futuristica e accattivante.

Esteriormente il nuovo Kia Sportage 2022 appare davvero aggressivo e proveniente da un mondo fantascientifico, ottimamente bilanciato per quanto riguarda spigoli e curve sinuose - come del resto è il Kia EV6 elettrico. La griglia Tiger Nose ben si sposa con i fari LED DRL dalla forma a boomerang, mentre i cerchi possono essere da 17, 18 o 19 pollici (19 solo nella versione top di gamma ).

È all’interno però che il Kia Sportage 2022 mostra i suoi muscoli migliori: la plancia curva ospita un eccezionale schermo touch da 12,3 pollici, utile a controllare moltissimi aspetti della vettura. Anche il quadro strumenti è digitale e da 12,3 pollici, realizzato con tecnologie di ultima generazione. Il nuovo Sportage può anche contare su aggiornamenti over-the-air e continui update delle mappe, oltre che sul supporto dell’app Kia Connect. A proposito di smartphone, Kia offre anche un tappetino di ricarica wireless da 15 W.

Il tutto senza andare oltre i 4.515 mm di lunghezza e i 1.865 mm di larghezza, con un passo di 2.680 mm. 1.645 mm invece l’altezza. Il bagagliaio raggiunge i 591 litri (VDA), mentre i sedili posteriori sono suddivisi con il perfetto rapporto 40:20:40, che vi permette di combinare lo spazio interno come meglio preferite. In Europa arriverà anche la versione GT-Line, mentre la Plug-in Hybrid (PHEV) offrirà un motore 1.6 T-GDI da 180 CV affiancato da un motore elettrico da 66,9 kW e una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh, per una potenza combo di 265 CV.

A listino avremo anche una variante Full Hybrid (HEV), con motore 1.6 T-GDI da 180 CV e motore elettrico da 44,2 kW con batteria da 1,49 kWh. La potenza combo in questo caso è di 230 CV. La Sportage 2022 Mild Hybrid (MHEV) avrà invece motori da 150 CV e 180 CV, mentre gli amanti del diesel potranno contare su un motore 1.6 da 136 CV, sempre disponibile con tecnologia MHEV.