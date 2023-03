Ufficiale la nuova Kia EV9: l'aspetto finale del SUV elettrico a 7 posti

Kia ha mostrato al mondo la sua EV9 per la prima volta nel 2021, anche se all'epoca si trattava ancora di un "prototipo". Oggi il marchio sudcoreano ha presentato la sua Kia EV9 nella sua versione finale, quella che potremo acquistare e portare in garage. Scopriamo le caratteristiche principali del SUV elettrico.

Rispetto alla Kia EV6, il SUV EV9 si smarca in maniera decisa sul fronte del design, apparendo fiero e muscoloso. Per disegnarlo il team Kia si è affidato alla filosofia del brand Opposites United, al fine di ottenere un appeal contemporaneo e rassicurante ma allo stesso tempo avveniristico. All'anteriore Kia EV9 si fa notare per via del nuovo Digital Pattern Lighting Grille e dal design innovativo dei fari dallo sviluppo verticale. La tradizionale Tiger Face è stata rivista in chiave avveniristica e ora si distingue per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti di fianco a ciascun proiettore.

Basato sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, l'EV9 offre un passo lungo e un abitacolo generoso per consentire a tutti gli occupanti di rilassarsi con un comfort da luxury lounge su tutte e tre le file di sedili, la vettura può infatti ospitare fino a 7 persone in totale. I sedili della seconda fila possono inoltre essere ruotati facilmente di 180 gradi, così che possano interagire con i passeggeri della terza fila. I sedili della terza fila possono poi contare su portabicchieri dedicati e prese di ricarica per di dispositivi mobili.

L'abitacolo si fa notare per via di materiali premium e una plancia composta da due schermi touch da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici che migliorano l'esperienza digitale. Il display principale ad alta definizione permette di gestire le funzioni del navigatore, mentre al di sotto sono integrati i comandi per la climatizzazione. Purtroppo al momento Kia ha svelato solo il design del suo EV9, il debutto mondiale del SUV però è previsto a fine marzo e solo in quell'occasione scopriremo anche i dettagli tecnici riservati al nostro Paese.