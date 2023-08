Ufficiale la Kia EV5, il nuovo SUV compatto 100% elettrico

Kia ha ufficialmente presentato il suo nuovo SUV elettrico compatto, chiamato EV5, al Motor Show di Chengdu. Questo SUV elettrico è stato influenzato dall'ammiraglia EV9 ed è progettato come veicolo per famiglie. Dopo aver rilasciato il concept dell'EV5 a marzo, Kia ha attirato l'attenzione sulla vettura per diversi mesi.

L'EV5 è stato creato per rispondere alle esigenze delle famiglie appartenenti alla generazione dei millennials. Questo SUV elettrico presenta un design audace e robusto, ispirato alla nuova filosofia di design "Opposites United" introdotta dal marchio, che è stata anche applicata all'ammiraglia EV9.

La nuova linea di design dell'EV5 è evidente da ogni angolazione, con parafanghi robusti e linee di spalla ampie. I montanti posteriori arretrati (montanti D) offrono più spazio interno, evidenziando la versatilità del SUV.

Nel frontale del veicolo, è visibile la nuova "Tiger Face" di Kia, un nuovo elemento di design che sostituisce la tradizionale griglia "Tiger Nose" presente nei modelli precedenti. La parte posteriore presenta uno spoiler allungato e ribassato, che mantiene l'aspetto distintivo del SUV e contribuisce all'efficienza aerodinamica.

Attraverso le proprie ricerche, Kia ha identificato che i millennials concepiscono l'interno del loro SUV elettrico come uno spazio aggiuntivo in cui vivere, anziché vedere il veicolo semplicemente come un mezzo per spostarsi da un punto all'altro.

Di conseguenza, i designer di Kia hanno rivisitato gli interni, prendendo ispirazione dal più ampio EV9, per creare uno spazio interno che richiama più l'atmosfera di un salotto di casa piuttosto che l'interno di un'auto tradizionale.

L'EV5 è dotato di un'illuminazione ambientale regolabile, che permette agli occupanti di variare l'intensità luminosa da 0 a 10 attraverso dieci tonalità diverse. Questa illuminazione si adatta alle diverse modalità di guida del veicolo, si attenua in condizioni di scarsa illuminazione e avvisa il conducente quando si supera il limite di velocità.

Si prevede che la versione di base dell'EV5 avrà una capacità della batteria superiore a quella dell'EV6 (77,4 kWh), con un possibile aumento fino a 82 kWh. Inoltre, è attesa una variante a lungo raggio con un'autonomia di oltre 600 km. In linea con le mosse del brand, sembra davvero che Kia non creda più nella varianti ibride.

Le dimensioni dell'EV5 sono di 4.615 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza e 1.715 mm di altezza, che lo posiziona direttamente in competizione con il Tesla Model Y (4.750 mm di lunghezza, 1.921 mm di larghezza, 1.624 mm di altezza).

All'interno della gamma del marchio, il nuovo SUV elettrico si collocherà tra il Niro EV e l'EV6. Si stima che il prezzo di partenza sarà di circa 57 milioni di won (circa 38.000 euro), rendendola potenzialmente più economica della Model Y, che in Cina ha un prezzo iniziale di poco meno di 45.000 euro.

Kia prevede di lanciare l'EV5 in Cina entro la fine dell'anno. Ulteriori dettagli saranno svelati durante l'evento EV Day, dove probabilmente verrà svelato anche un nuovo veicolo elettrico da parte di Kia.