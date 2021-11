Ufficiale il Kia Concept EV9, il SUV che viene dal futuro con schermo da 27 pollici

Dopo le immagini teaser dei giorni scorsi, ecco finalmente svelata al Los Angeles Auto Show 2021 la nuova Kia Concept EV9, vettura futuristica che anticipa quello che sarà il SUV EV9 di serie.

Basato sulla medesima piattaforma della Kia EV6 e della IONIQ 5, ovvero la pluripremiata E-GMP di Hyundai Motor Company, la Kia Concept EV9 si presenta al mondo con linee squadrate eppure allo stesso tempo affusolate, con un aspetto generale da fuoristrada spaziale. Lungo 4.930 mm, largo 2.055 mm e alto 1.790 mm, Concept EV9 vanta un incredibile passo di 3.100 mm, siamo dunque anche oltre i 3 metri visti sulla IONIQ 5.

Queste dimensioni permettono di avere un'enorme batteria e fino a 482 km di autonomia. Chilometri che si ricaricano in modo ultra fast grazie ai 350 kW di picco, con i quali portare l'auto dal 10% all'80% in circa 20-30 minuti - e a tal proposito la Kia EV6 ha appena conquistato un Guinness World Record per la velocità di ricarica.

Concept EV9 si distingue anche per enormi cerchi da 22" con design aerodinamico triangolare, che mira a ottimizzare i consumi. Ma passiamo all'interno, dove figura un eccezionale schermo interattivo ultra wide da 27" tramite il quale gestire ogni aspetto dell'auto. Non sappiamo ancora quali motori vedremo a bordo e a quanto arriverà la potenza totale, si tratta in ogni caso di un concept, sulla EV9 finale potrebbero arrivare i medesimi motori elettrici visti su EV6 (per approfondire: Ufficiale la nuova Kia EV6)