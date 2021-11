Ufficiale la nuova Hyundai SEVEN: un salotto su ruote con 3,2 metri di passo

Hyundai Motor Company ha deciso di portare diverse novità al Los Angeles Auto Show 2021. Abbiamo già visto il nuovo Kia Concept EV9, ora è il momento del SUV futuristico Hyundai SEVEN concept.

Anche in questo caso abbiamo alle fondamenta l'ottima piattaforma E-GMP, già in servizio sulle Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6 di serie, che permette di raggiungere un nuovo passo da record: se con il Kia Concept EV9 arriviamo a 3,1 metri, SEVEN tocca i 3,2 metri, per un abitacolo dall'abitabilità massima.

Abitabilità aumentata anche grazie al design delle Pillarless Coach Doors, con le portiere prive del montante mediano. All'interno SEVEN offre uno spazio flessibile agli occupanti con vari dispositivi di bordo possono essere personalizzati per i singoli passeggeri. La vettura è poi equipaggiata con una console Universal Island, diversi elettrodomestici progettati appositamente e un'interfaccia grafica da Smart Hub, il tutto ovviamente pensato con la Guida Autonoma bene in mente.

Il tetto panoramico inoltre presenta uno schermo che non solo mostra i contenuti di nostra scelta, può anche aiutare a cambiare l'atmosfera all'interno dell'abitacolo. Ma diamo uno sguardo alla scheda tecnica, seppur parziale: oltre 480 km di autonomia massima, potenza di ricarica che tocca i 350 kW, carica dal 10% all'80% in circa 20 minuti, insomma tutte le grandi potenzialità offerte dalla piattaforma E-GMP che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi. Ovviamente dal punto di vista del design e della progettazione si tratta ancora di un concept, sarà però questo modello a ispirare la nuova Hyundai IONIQ 7 di serie.