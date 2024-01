Ufficiale la nuova Hyundai KONA Electric N Line: l'elettricità in una veste sportiva

La Hyundai KONA Electric indossa oggi una veste più sportiva del solito: vi presentiamo la nuova Hyundai KONA Electric N Line di cui il web parla da diverse settimane (catturata la versione finale della KONA N Line). È la prima volta che una vettura elettrica a marchio Hyundai guadagna il pacchetto estetico N Line.

La nuova KONA Electric N-Line si fa notare per via di un design sportivo e dinamico, ispirato - come giustamente sottolinea Hyundai nel suo comunicato ufficiale - al mondo delle competizioni e alla gamma ad elevate prestazioni Hyundai N (a tal proposito non perdete il teaser della nuova Hyundai NPX1, quella che sarà molto probabilmente una IONIQ 5 sotto steroidi). Ecco dunque che troviamo paraurti dedicati sia all’anteriore che al posteriore, nuove minigonne laterali e gli esclusivi cerchi da 19 pollici. Immancabile poi il badge N Line che rimarca il look sportivo della vettura.

Internamente abbiamo sedili sportivi con logo N Line e cuciture rosse a contrasto, ulteriori dettagli rossi sul volante e sul cruscotto. Alla lista bisogna aggiungere anche degli specchietti neri lucidi, il tetto nero bicolore (opzionale), il volante N Line e la pedaliera in metallo esclusiva N Line, con interni in tessuto oppure in una combinazione Eco Alcantara (con il 57% di poliestere riciclato) e pelle.

La produzione della nuova Hyundai KONA Electric N Line è prevista per il prossimo mese di febbraio 2024, sulle nostre strade invece arriverà a partire dalla prossima primavera.