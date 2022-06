Ufficiale la nuova Hyundai IONIQ 6: la berlina elettrica dentro e fuori

Dopo settimane di attesa, sketch e render di ogni tipo, ecco finalmente svelata la Hyundai IONIQ 6, attesissima berlina elettrica che andrà ad arricchire la premiata famiglia IONIQ.

Si tratta del secondo veicolo elettrico del nuovo corso inaugurato da IONIQ 5, crossover che ha raccolto premi in tutto il mondo nel corso dell'ultimo anno e mezzo (la IONIQ 5 sbanca i World Car Awards). Le linee dei SUV Crossover però non raccolgono il favore di tutti gli appassionati, motivo per cui ora Hyundai Motor Company ha deciso di lanciare una berlina tout-court per sfidare i migliori modelli del mercato come la Tesla Model 3.

Costruita sulla nuova piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Company, la IONIQ 6 promette di essere incredibilmente efficiente grazie alle sue linee sinuose - che infatti le permettono di avere il più basso coefficiente di resistenza aerodinamica di Hyundai, 0,21. La vettura integra circa 700 Parametric Pixels alloggiati in ogni dove a mo' di tratto distintivo, inoltre all'interno dell'abitacolo assistiamo già a una piccola rivoluzione rispetto alla IONIQ 5, abbiamo infatti la comparsa di un tunnel centrale di stampo classico e un corpo compatto dietro lo sterzo che raccoglie i due schermi principali per l'infotainment - entrambi da 12 pollici.

Purtroppo la compagnia coreana ha solo svelato il design finale, non conosciamo ancora le proprietà tecniche, si pensa però che IONIQ 6 possa avere una batteria da 73 kWh con 482 km di autonomia. Due le trazioni disponibili, con potenze fino a 313 CV, questi però sono dati che andranno confermati.