Ufficiale la nuova Hyundai i20 prima del reveal a Ginevra: le novità

Hyundai si sta preparando a lanciare in grande stile la sua nuova Hyundai i20 2020 al Salone di Ginevra, nel frattempo ecco foto e novità.

A pochi giorni dal Salone di Ginevra 2020, Hyundai ha deciso di mostrare ufficialmente la sua Hyundai i20 2020 con design completamente rivoluzionato. Inoltre la vettura presenta un pacchetto alquanto completo relativo a connettività e sicurezza. Per la prima volta inoltre sarà disponibile a listino un propulsore ibrido a 48 volt.



La nuova auto si presenta più aggressiva rispetto al passato, con una nuova fascia LED, elegante e allo stesso tempo sportiva, e sulla carrozzeria non c'è alcun badge N, dunque parliamo della i20 classica, non la versione più energica del mercato.



Ricordiamo inoltre che sarà il primo modello Hyundai in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica "Sensuous Sportiness", espressione che indica un'armonia fra quattro elementi essenziali, proporzione, architettura, stile e tecnologia. All'interno troviamo un quadro strumenti digitale da 10,25", uno schermo principale da 10,25", Android Auto, Apple CarPlay e pad per la ricarica wireless. Hyundai SmartSense include inoltre oltre 10 sistemi di assistenza alla guida. Al di là di questa anteprima, presto il nostro speciale dedicato con tutte le novità in dettaglio. Quali sono le vostre prime impressioni? È come ve la immaginavate dopo aver visto i bozzetti ufficiali?