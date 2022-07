Ufficiale la nuova Honda Civic Type R 2023: 25 anni e non sentirli

Anche se i motori termici hanno davanti un destino funesto (dal 2035 in UE si potranno vendere solo motori elettrici), a oggi non sono pochi i modelli sportivi che si possono acquistare a prezzi "umani", senza scomodare le supercar. Fra questi troviamo ora la nuova Honda Civic Type R 2023.

Una vettura che quest'anno compie 25 anni, mentre la Civic classica ha soffiato sulle 50 candeline. Ma partiamo subito con le caratteristiche principali della Honda Civic Type R 2023. Basata sulla nuova Civic e:HEV appena presentata da Honda, la Type R si presenta più bassa e più larga, con passaruote che sporgono dai leggeri cerchi in lega neri opachi da 19" - con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S di primo equipaggiamento. L'ampia calandra aiuta a far respirare il motore, assieme alla presa d'aria posta sul sottile cofano. Il design "flessibile" dello spoiler poi contribuisce a generare maggiore deportanza. Le colorazioni disponibili saranno lo storico Championship White, il Rallye Red, il Racing Blue Pearl, il Crystal Black e il Sonic Grey.

ùAnche se Honda non ha ancora diffuso dati tecnici precisi, sotto il cofano avremo un'evoluzione del famoso motore Type-R 17YM, che promette una guida ancora più veloce e coinvolgente rispetto al passato. Il turbocompressore, leggermente rivisto, vanta ora un alloggiamento compatto per migliorare l'efficienza complessiva dell'unità, con la turbina che è stata ottimizzata nel numero e nella forma delle pale. Il sistema di scarico ad alta efficienza lavora insieme al potente propulsore per migliorare il rapporto peso-potenza, la coppia e la velocità massima della generazione precedente di Type-R, con la nuova Type R 2023 che sarà certamente una delle auto più potenti della sua categoria.

A frenare il tutto ci saranno poi freni Brembo, che mantengono i dischi a due pezzi della generazione precedente. L'abitacolo è stato definito da Honda "immersivo", al fine di aumentare la concentrazione del conducente. La posizione di guida e il cofano sono ribassati per garantire una maggiore visibilità, mentre gli angoli ciechi sono ridotti al minimo come i riflessi di luce. Ogni utente può poi personalizzare la propria configurazione scegliendo varie opzioni per il propulsore, lo sterzo, le sospensioni e il suono del motore. Le modalità di guida infatti saranno Comfort, Sport, +E e la nuova Individual Mode da personalizzare completamente. Nuova Honda Civic Type-E 2023 sarà disponibile in Europa dal prossimo anno, con le prime consegne previste a inizio 2023.