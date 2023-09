Honda adotterà lo standard NACS di Tesla, ora è ufficiale

Tramite un comunicato ufficiale, Honda ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Tesla per adottare lo standard di ricarica di Tesla (NACS) per la ricarica dei suoi modelli di veicoli elettrici, che saranno venduti in Nord America, a partire dal 2025.

Entro il 2025, Honda prevede anche di lanciare un nuovo modello EV (si parla di Nord America per ora) dotato dello standard di ricarica di Tesla. L'azienda giapponese continuerà ad adottare gli standard NACS per i suoi modelli anche in seguito.

Per i modelli EV che Honda lancerà in Nord America prima del 2025, dotati di una porta Combined Charging System (CCS), sono attualmente in fase di sviluppo soluzione per renderli compatibili con il NACS tramite l'uso di un adattatore di ricarica.

Honda ha anche accettato recentemente di costituire una joint venture con altre sette case automobilistiche in Nord America per costruire una rete di ricarica ad alta potenza per i veicoli elettrici, con l'obiettivo di creare un'infrastruttura di ricarica affidabile. Inoltre, l'adozione del NACS consentirà ai clienti di Honda di utilizzare le stazioni di ricarica Tesla Supercharger, migliorando la comodità della ricarica.

Questo passo fa parte degli sforzi di Honda per fornire un ambiente di ricarica affidabile e conveniente, promuovere l'adozione diffusa dei veicoli elettrici e contribuire al raggiungimento del suo obiettivo di neutralità carbonica. Honda sta anche sviluppando un sistema per ridurre il peso dei veicoli elettrici, favorendo l'autonomia e le prestazioni dei veicoli senza essere costretti ad aumentare la dimensione delle batterie.