Ufficiale il nuovo Ford Ranger Raptor 2022: 288 CV e 491 Nm di coppia

Come promesso, oggi 22 febbraio l'ovale blu ha presentato al mondo il Nuovo Ford Ranger Raptor 2022, una nuova generazione che vuole riscrivere le regole delle prestazioni off-road.

Come ha intenzione di riuscirci? Beh innanzitutto aumentando la potenza rispetto al passato (a tal proposito abbiamo guidato il Ranger Raptor 2021 nel fango), sotto il cofano infatti ruggisce un potente motore a benzina EcoBoost V6 Biturbo da 3.0 litri messo a punto da Ford Performance in grado di erogare 288 CV e 491 Nm di coppia. Questo motore vanta un blocco cilindri in ghisa compattata, più resistente di circa il 75% e fino al 75% più rigido del ferro usato nelle fusioni tradizionali.



Grazie al lavoro di Ford Performance, il propulsore garantisce una risposta immediata agli input dell'accelerazione grazie a un sistema anti-lag tipico delle vetture da corsa. Le prestazioni fuoristrada sono garantite anche dagli ammortizzatori di nuova generazione FOX Live Valve da 2,5 pollici, con cui Ford Performance garantisce un altissimo controllo su tutti i terreni.



All'interno debutta poi un quadro strumenti interamente digitale da 12,4 pollici e un touchscreen centrale da 12 pollici con sistema infotainment SYNC 4A di nuova generazione compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Auto senza costi aggiuntivi. Infine il sistema audio B&O a dieci speaker garantisce un'alta qualità sonora anche lungo i tratti più impervi.