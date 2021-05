Ufficiale il Ford F-150 Lightning: è il pick-up elettrico che cambierà il mercato USA?

Anche se è un modello pensato esclusivamente per il mercato americano, il nuovo Ford F-150 Lightning (questo il nome ufficiale del pick-up elettrico) ha tenuto con il fiato sospeso anche il vecchio continente. Questo perché rappresenta a suo modo una svolta epocale per il mondo dell’automotive.

Il mercato americano è ancora oggi uno dei più duri da convincere in merito allo switch elettrico in campo automotive, fatta eccezione per la California; esiste uno zoccolo duro di utenti fedelissimi al gasolio che non vorrebbero un’elettrica neppure gratis. Le cose però sono destinate a cambiare, come sottolinea anche Ford proprio con il suo F-150 Lightning (guidato ieri in anteprima dal presidente Joe Biden): anche il suo pick-up più famoso di sempre, uno dei più venduti in assoluto in tutto il nord America, è ora elettrico, segno che la rivoluzione è ormai irreversibile.



Il tutto inoltre a un prezzo “bomba”: si parte da 39.974 dollari, poco più di 30.000 euro al cambio diretto, per un pick-up leggendario che arriverà in tre allestimenti. Insomma andrà a fare concorrenza diretta al Tesla Cybertruck di Elon Musk, che parte da 39.990 dollari. Se la variante base garantisce 370 km di autonomia con una singola carica, l’Extended Range arriva a 480 km, per un prezzo di partenza di 49.974 dollari.



Guardando alla potenza dei motori, la versione standard avrà 318 kW/430 CV, mentre l’F-150 Lightning top di gamma arriverà a 420 kW/570 CV. Le batterie ricaricheranno fino a 150 kW presso le colonnine compatibili, il che significa che si potrà andare dal 15% all’80% di carica in 44 minuti con la Standard Range, in 41 minuti con la Extended.



Ford non ha svelato la capacità delle batterie, facendo un po’ di conti con i tempi di ricarica però si ottengono circa 170-180 kWh, un pacco batterie davvero mostruoso, circa il doppio rispetto al battery pack della Mustang Mach-E - ma anche la stazza del veicolo è diversa. L’arrivo ufficiale sul mercato è fissato metà 2022, bisognerà dunque ancora pazientare.