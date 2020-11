Ufficiale il Ford EcoSport Active 2021: il SUV/Crossover sulle orme della Puma

Attorno al nuovo Ford EcoSport Active 2021 c’è non poca curiosità. Ce ne siamo accorti pubblicando le prime fotografie leaked del SUV/Crossover, che hanno chiamato a raccolta parecchi appassionati; oggi gli stessi appassionati sapranno tutta la verità sulla nuova vettura. Ecco a voi svelato il nuovo Ford EcoSport Active 2021.

Active è la serie di Ford dedicata agli amanti dell’avventura, capace di vendere 55.000 unità sin dal debutto nel 2018. Oggi il caratteristico badge arriva su EcoSport, che anche in questa variante mantiene invariate le sue linee esterne. Nell’equipaggiamento abbiamo poi un sistema di infotainment con schermo da 8 pollici, cerchi da 17”, privacy glass posteriori e un tetto “a contrasto” di colore nero.

Sotto il cofano troviamo poi un motore EcoBoost da 1.0 che produce 125 CV e 92 kW (possiamo supporre sia la stessa unità che spinge la nuova Ford Puma Hybrid 2020, un propulsore davvero sorprendente per essere “solo” 1.0) con 200 Nm di coppia. Secondo lo standard WLTP, il nuovo EcoSport Active consuma 5,9/6.0 litri di carburante per percorrere 100 km, mentre le emissioni di CO2 si attestano sui 136/137 g/km.

I prezzi italiani purtroppo non sono stati ancora ufficializzati, sappiamo però che nel Regno Unito EcoSport Active costerà 21.645 sterline (a partire da...), il che significa più o meno 24.000 euro, in linea con la nuova Puma, e circa 3.000 euro in più rispetto alla EcoSport base.