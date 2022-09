Ufficiale il Ford E-Transit Custom: il furgone più venduto d'Europa diventa elettrico

Con la Ford Mustang Mach-E l'ovale blu ha inaugurato una nuova generazione di veicoli elettrici, una rivoluzione che da novembre 2021 riguarda anche i veicoli commerciali. Dopo l'E-Transit 2022 (primo contatto con il Ford E-Transit), ecco arrivare ufficialmente il nuovo E-Transit Custom 2022.

È la versione elettrica della nuova generazione del furgone più venduto in Europa, che combinando la tecnologia avanzata dei veicoli a zero emissioni con l'ecosistema digitale di software e servizi Ford Pro aiuta a ridurre i costi di gestione per le aziende e a lavorare in modo più efficace. Le batterie di nuova generazione montate su E-Transit Custom promettono fino a 380 km di autonomia e una potenza di ricarica fino a 125 kW.

Sono le stesse utilizzate sul Ford F-150 Lightning (ufficiale il Ford F-150 Lightning), da 400 V e 74 kWh con celle da 82 Ah. La cabina è poi un vero e proprio hub aziendale, con connessione 5G e uno spazio di lavoro flessibile - con tanto di volante che si ripiega diventando un supporto per laptop o tablet. Lo schermo centrale touch è da 13 pollici ed è orientato verso il conducente per semplificare l'uso. Il sistema di infotainment inoltre è il nuovo Ford SYNC 4 già visto su E-Transit. E-Transit Custom offre infine un carico utile fino a 1.100 kg, un piano di carico più basso per agevolare l'accesso e una capacità di traino massima di 2.000 kg.

Sul fronte della potenza gli utenti possono scegliere da 100 kW/135 CV a 160 kW/217 CV, con una coppia di 415 Nm. Il motore di trazione è montato direttamente sul pianale posteriore del veicolo, non c'è dunque bisogno di un sottotelaio dedicato. Non aspettiamo altro se non prezzi e disponibilità in Italia.