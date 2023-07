Ufficiale la nuova Fiat Topolino, anche senza portiere: costa poco meno di 10.000 euro

La serata di oggi (4 luglio 2023) è stata particolarmente intensa per Fiat, che ha presentato due nuovi modelli elettrici ampiamente anticipati nelle scorse settimane. Parliamo della nuova Fiat 600e a zero emissioni e della nuova Fiat Topolino, quadriciclo “gemello” della più famosa Citroën Ami.

Fiat prosegue con la missione di creare una mobilità accessibile e sostenibile nelle nostre città presentando la tanto attesa Topolino. Essendo un quadriciclo, si può guidare già a partire da 14 anni, il suo nome inoltre è un chiaro omaggio alla storia di Fiat, proprio la 500 originale è stata infatti chiamata Topolino negli anni Quaranta e Cinquanta. Il colore di lancio scelto dalla casa torinese è il Verde Vita, che è anche un richiamo diretto alla Dolce Vita.

Lunga appena 2,53 metri, è una microcar super-maneggevole, arriva a 45 km/h e può garantire fino a 75 km di autonomia grazie a una piccola batteria da 5,4 kWh. Rispetto alla Ami abbiamo a listino due versioni: una chiusa, completa di portiere, e una aperta chiamata non a caso DOLCEVITA, una vera e propria “spiaggina” elettrica che potrebbe fare faville nelle località di mare in piena estate.

A bordo c’è posto per due persone adulte e per 63 litri di spazio di carico in totale, con un vano portabagagli posizionato tra il guidatore e il passeggero che può ospitare anche una valigia. In occasione del lancio, Fiat ha anche pensato a una speciale iniziativa di pre-ordine chiamata Be The First, dedicata ai primi clienti che vorranno una Topolino. Per loro le consegne sono previste entro la fine dell’anno. Ma quanto costa la nuova Fiat Topolino? Il prezzo parte da 9.890 euro; prima del COVID-19 ci si prendeva una nuova Panda a questo prezzo, le cose - però - sono profondamente cambiate...