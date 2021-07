Ufficiale: Elon Musk aprirà i Tesla Supercharger a tutte le auto elettriche

La notizia serpeggiava da diverse settimane, ora però Elon Musk - con un tweet ovviamente - ha ufficializzato la cosa: presto i famosi Supercharger Tesla saranno accessibili anche a vetture elettriche di brand differenti.

A oggi, i Supercharger rappresentano un’esclusiva assoluta per i proprietari Tesla, non sono pochi fra l’altro gli utenti che scelgono il brand americano proprio per questo servizio aggiuntivo. Si parla infatti di stalli sempre abbondanti e disponibili, affidabili e ad alta velocità, tutte caratteristiche che non tutte le altre colonnine pubbliche di terze parti riescono a garantire, anzi…

Proprio per questo motivo non sono pochi i proprietari di EV che si apprestano a festeggiare per l’apertura dei Supercharger: Elon Musk, il patron di Tesla, ha confermato che entro la fine dell’anno le famose colonnine bianche e rosse saranno aperte anche ad altri marchi. Succederà solo negli Stati Uniti? No, Sempre Musk, in un secondo tweet in risposta a un altro utente del social, ha detto che con il tempo lo sblocco avverrà in tutti i Paesi del mondo in cui esistono i Supercharger.

Gli utenti non-Tesla avranno così molte più colonnine a disposizione per ricaricare la propria auto elettrica, gli utenti Tesla invece potrebbero vedere il prezzo per kWh diminuito, per info più dettagliate però aspettiamo nuove conferme.