Ufficiale la DeLorean Alpha5: l'elettrica tocca le 88 miglia orarie in 4,35 secondi

Ieri 30 maggio vi abbiamo mostrato in anteprima le immagini della nuova DeLorean Alpha5, auto elettrica realizzata insieme a Italdesign che rappresenta il ritorno commerciale dello storico brand - che ha cambiato la storia del cinema e non solo con la DMC-12. Ora la vettura è stata svelata ufficialmente, confermando le indiscrezioni.

DeLorean ha presentato la sua Alpha5 al mondo solo poche ore fa negli USA, motivo per cui ieri non ci siamo sbilanciati a confermare i dati tecnici spuntati online. Oggi, oltre a confermarvi il design del modello (e sì, le foto di ieri non erano concept ma la vera Alpha5 nelle sue foto promozionali, finite evidentemente sul web prima della presentazione ufficiale), possiamo dirvi anche alcuni dati ufficiali.

L'Alpha5 è lunga 4.995 mm, alta 1.370 mm e larga 2.044 mm con un passo da 2.300 mm. Confermata la possibilità di toccare i 250 km/h con un'autonomia stimata di oltre 480 km. La batteria sarà da oltre 100 kWh e con tali dimensioni ci saremmo aspettati una migliore efficienza, anche visto il coefficiente aerodinamico di appena 0,23. Infine DeLorean ha confermato che lo 0-88 miglia all'ora (velocità utile a viaggiare nel tempo in Ritorno al Futuro) si raggiunge in 4,35 secondi.

Purtroppo l'azienda, che produrrà la vettura in Italia in collaborazione con Italdesign, non ha ancora diffuso il prezzo ufficiale, ha però pubblicato un form grazie al quale è possibile ricevere gli aggiornamenti sull'auto e ordinarla non appena possibile sul sito ufficiale DeLorean. La variante di cui parliamo inoltre è la Launch Edition, per la quale dobbiamo effettivamente aspettarci un prezzo alquanto alto, mentre è lecito pensare che successivamente arriveranno anche versioni più accessibili, magari con meno potenza e batterie più piccole.

Mentre attendiamo informazioni aggiuntive ripercorriamo la storia della DeLorean DMC-12.