Ufficiale, la Bugatti Chiron Profilée è l'auto nuova più costosa di sempre

La Bugatti Chiron Profilée, hypercar esagerata, è stata venduta all'asta registrando il record assoluto per quanto riguarda un'auto nuova. Da RM Sotheby's la fuoriserie italiana ha infatti raggiunto la vertiginosa cifra di 9,7 milioni di euro, somma mai toccata prima per una vettura a km 0.

La Bugatti Chiron Profilée è stata messa all'asta al Louvre di Parigi nella giornata di ieri, uno scenario a dir poco suggestivo che si è sposato alla perfezione con la maestosità della stessa hypercar. Un modello assolutamente unico che secondo gli addetti ai lavori avrebbe dovuto raggiungere la cifra di 5,5 milioni di euro, ma che alla fine ha quasi doppiato la stessa grazie ad una sfida fra più compratori, desiderosi di annoverare fra la propria collezione una vettura a dir poco esclusiva.

Come si può intuire anche dal nome della stessa, Bugatti ha lavorato a lungo sul profilo della sportiva, ottimizzato al massimo per impattare il meno possibile ed essere maggiormente aerodinamico: il risultato è un'auto che rimane incollata all'asfalto ad altissime velocità, grazie anche al classico spoiler a coda di rondine di Bugatti.

Le sue prestazioni sono a dir poco vergognose, 2,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, 5,5 per raggiungere i 200 e 12,4 per toccare la quota di 300. Esteticamente la Chiron Profilée presenta un elegante colore argento chiamato "Argent Atlantique", con inserti in Bleu Royal Carbon, mentre i cerchi in lega sono verniciati Le Patron con dei dettagli in alluminio lucidati che ben si abbinano alla carrozzeria.

Gli interni presentano invece della pelle intrecciata sulla console centrale, unico modello Chiron a ricevere questo trattamento, nonché attorno al cruscotto, sui pannelli delle portiere e nell'intarsio della parete posteriore. Il fortunato acquirente che ha sborsato 9,7 milioni di euro non vedrà l'ora di ricevere la sua fuoriserie per provarla in strada: chissà se si starà domandando quanto ci vuole per mantenere una Bugatti Chiron, una cifra vertiginosa ma che sicuramente non lo spaventerà visto l'assegno staccato.