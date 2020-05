Ufficiale: niente Bonus Bicicletta e Monopattino 2020 nel Decreto Rilancio - Aggiornata

Aggiornamento: Chiediamo scusa a tutti i nostri lettori ma la confusione regna sovrana in merito al Bonus, per una conferma attendiamo di leggere il testo DEFINITIVO in uscita dal Cdm. Dopo l'annuncio avvenuto appena qualche giorno fa, con proclami estremamente confusionari e dettagli incerti, sembra che il Bonus Bicicletta 2020 sia sparito dal testo definitivo, anche se nel testo delle 17:30 era presente.

Nel corso del pomeriggio di oggi, 13 maggio 2020, il provvedimento era perfettamente integrato nel testo, era l'articolo 205 e nella sua ultima versione prevedeva una copertura fino al 60% del valore d'acquisto fino a un limite di 500 euro. Dunque acquistando un monopattino o una bicicletta da 300 euro, il governo avrebbe rimborsato 180 euro, ovvero il 60% del costo totale. Acquistando qualcosa al di sopra degli 830 euro, il rimborso sarebbe sempre pari a 500 euro, mai maggiore.

Il Bonus doveva essere valido per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, dunque per tutto il resto dell'anno, grazie a 120 milioni stanziati appositamente. 70 milioni fanno parte del decreto Clima (il vecchio Bonus Mobilità), gli altri 50 sono stati aggiunti in queste ore. Il Bonus era valido per biciclette (anche a pedalata assistita, in questo articolo vi segnaliamo le migliori 5 bici elettriche sotto i 1.500 euro), monopattini (anche elettrici, qui i migliori monopattini del momento), veicoli Segway monoruota, servizi di car sharing (e affini, come scooter sharing ecc.). Il testo specificava anche come il bonus fosse valido per i maggiorenni residenti in città e comuni con più di 50.000 abitanti, in basso potete infatti vedere l'immagine del testo ufficiale del Decreto Rilancio aggiornato alle 17:30 del 13 maggio 2020.



Anche Wanda Ferro di Fratelli d'Italia ha confermato l'accaduto, dichiarando: "Cancellando l’articolo 205 dall’ultima versione della bozza del ‘decreto Rilancio’ che, prevedendo misure per incentivare la mobilità sostenibile, conteneva tra l’altro incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche, il governo dimostra di sottovalutare l’importanza della mobilità elettrica come unica valida alternativa all’utilizzo dei mezzi pubblici in periodo covid, per non parlare degli effetti di tale scelta in termini di sostenibilità ambientale". La speranza è che possa essere introdotto in altro modo, al di fuori del decreto odierno.