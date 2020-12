Ufficiale il Bonus Auto 2021: in arrivo 420 milioni per elettriche, ibride ed Euro 6

Il Governo ha trovato un accordo: gli attuali incentivi auto verranno rifinanziati anche nel 2021. Lo ha deciso a maggioranza la Commissione Attività Produttive alla Camera, che metterà sul piatto altri 420 milioni di euro per il settore tramite il Bonus Auto 2021.

120 milioni dei 420 totali saranno inoltre destinati alle auto 100% elettriche, fondi che vanno a sommarsi ai 370 milioni già stanziati per il 2021 per le auto alimentate a batteria - per un totale di 490 milioni totalmente green. Sono però previsti sconti anche per le ibride e le omologate Euro 6 con motore termico, a cui sono destinati 250 milioni di euro.

Per accedere al bonus però bisognerà necessariamente rottamare una vettura obsoleta con almeno 10 anni di vita, almeno per il primo semestre del 2021. Il Governo ha inoltre pensato anche ai professionisti, che potranno rottamare vecchi veicoli per acquistare in sconto nuovi mezzi commerciali: 50 milioni di euro saranno destinati solo all’ambito professionale, con 10 di questi riservati a veicoli 100% elettrici.

Ovviamente non sono mancate le polemiche, con i soliti utenti del web che avrebbero preferito vedere questi soldi spesi in maniera diversa - vista l’emergenza COVID che ha colpito più settori. Ricordiamo però che sono fondi destinati esclusivamente allo sviluppo green del Paese e non possono essere spesi in maniera differente. Lo stesso vale per il Bonus Mobilità 2021 riservato a biciclette e monopattini.