Ufficiale la nuova BMW X2: la Sports Activity Coupé sarà anche elettrica iX2

Se i SUV vi hanno stancato, BMW ha una formula alternativa: le SAC, ovvero delle Sports Activity Coupé. Ammirate la nuova BMW X2, disponibile per la prima volta anche in versione elettrica iX2.

La X2 è stata senza alcun dubbio la prima vettura tedesca a vantare un formato da SAC, ora anche 100% elettrica. Il marchio dell’elica sta ponendo grandissima attenzione a questo modello, che sarà ufficialmente commercializzato a partire da marzo 2024. La prima variante disponibile per il pubblico sarà la iX2 xDrive30: fra le caratteristiche principali troviamo una tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, un coefficiente aerodinamico di appena 0,25 Cx, una griglia illuminata che conferma i rumor delle scorse ore, una silhouette da coupé sportiva e un’autonomia WLTP stimata fra i 417 e i 449 km.

All’interno ritroviamo l’ormai tradizionale BMW Curved Display visto anche su altri modelli del marchio, sedili sportivi in doppio colore, un ampio tetto panoramico e uno spazio di bordo pronto a ospitare fino a 525 litri nel bagagliaio standard, fino a 1.400 litri con i sedili abbattuti. I clienti europei potranno acquistare anche la X2 termica in una variante particolarmente sportiva: la BMW X2 M35i xDrive, oltre a un’altra variante a benzina e una a gasolio. Nella seconda metà del 2024 si aggiungeranno poi un’altra variante 100% elettrica e una seconda motorizzazione diesel. Insomma BMW sta ancora lavorando alla sua line-up, nel frattempo conosciamo di certo le dimensioni della vettura.

Rispetto al passato la X2 è cresciuta di 194 mm in lunghezza, arrivando così a 4.554 mm, in larghezza siamo a 1.845 mm (+21 mm) e in altezza arriviamo a 1.590 mm (+64 mm). La M35i in particolare avrà un motore da 221 kW/300 CV, un’accelerazione 0-100 km/h possibile in 5,4 secondi, uno spoiler posteriore M, specchietti con geometria M, splitter frontali, cerchi esclusivi da 21”, dischi dei freni forati da 19” opzionali, quattro terminali di scarico M.

La BMW X2 sDrive20i a benzina sarà dotata di sistema Mild Hybrid a 48 V con motore termico a tre cilindri da 1.5 litri, in grado di erogare 125 kW/170 CV assieme al sistema ibrido (abbiamo un motore elettrico da 14 kW/19 CV). La BMW X2 sDrive18d a gasolio avrà invece un motore a quattro cilindri da 110 kW/150 CV. Ora non ci resta che attendere nuove e specifiche informazioni per il mercato italiano.