È ufficiale, la BMW M3 Touring farà il suo debutto al Festival of Speed di Goodwood 2022

Il Festival os Speed di Goodwood si terrà dal 23 al 26 giugno 2022, e la protagonista dell’edizione di quest’anno è BMW che festeggia il 50° anniversario della divisione M Motorsport, e per l’occasione presenterà ufficialmente la nuova M3 Touring, che si scatenerà sulla hillclimb che porta alla villa di Lord March.

Dopo averla vista avvolta nei wrap durante i test al Nurburgring, la prima M3 station wagon della storia si mostrerà finalmente al grande pubblico nella sua veste finale e scopriremo tutti i dettagli e i numeri che la contraddistinguono. E soprattutto la vedremo in azione assieme alla recente e specialissima BMW M4 CSL. Dato che l’evento di quest’anno è dedicato al marchio bavarese ovviamente non mancheranno altri modelli della gamma, come la BMW iX1, la i7, la i4 e la iX M60, la prima vettura della divisione M a sfoggiare il nuovo badge M che abbandona il tricolore in favore del look “total black”.

A differenza delle recenti Serie 3 e Serie 3 Touring ristilizzate, la M3 Touring adotta lo stesso frontale delle attuali M3 ed M4, quindi non mancherà il doppio rene di generose dimensioni che si sviluppa in verticale, assieme ad ampie prese d’aria per raffreddare i bollenti spiriti della vettura. A questo punto non resta che aspettare questi pochi giorni che ci separano dall’evento per scoprire di che pasta è fatta, e soprattutto per dimostrare come un’auto sportiva possa essere anche pratica.