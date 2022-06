È ufficiale, la nuova BMW M2 debutterà a ottobre e avrà il motore della M4

La BMW M2 è una delle auto più attese da tutti gli appassionati della guida, nonostante il look introdotto con la Serie 2 di ultima generazione non abbia accontentato proprio tutti. È stata avvistata spessissimo e ogni volta ci si chiedeva quando sarebbe arrivata. Ebbene, BMW ha dichiarato che la M2 verrà presentata a ottobre.

Di recente è apparsa una foto rubata che ritrae il retrotreno di una M2 apparentemente pronta alla produzione, e questo faceva pensare ad un arrivo letteralmente dietro l’angolo, magari in occasione del prossimo Festival of Speed di Goodwood che è anche intitolato a BMW M Motorsport, e invece arriverà in autunno.

Assieme all’annuncio BMW ha svelato però altri interessantissimi dettagli sulla sportiva più compatta del marchio: è ufficiale che sotto al cofano ci sarà il motore che equipaggia l’attuale M4 (la BMW M2 sarà l’ultima M ad avere il solo motore termico), che fornirà anche l’impianto frenante e lo stesso dimensionamento di cerchioni e pneumatici.

Il motore con denominazione S58 non avrà però la stessa cavalleria della sorellona, ma i tecnici bavaresi affermano che bisogna aspettarsi una potenza attorno ai 450 CV. Inoltre hanno aggiunto che la nuova M2 “standard” metterà in campo le stesse capacità dell’attuale M2 CS, e adotterà anche il tetto in fibra di carbonio per alleggerirla e per abbassare il baricentro dell’auto.