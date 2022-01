Ufficiale la nuova BMW iX M60: ecco la iX più potente con 619 CV

Il CES di Las Vegas è sinonimo di altissima tecnologia, non a caso quest'anno è il palcoscenico scelto da BMW per lanciare la sua nuova iX M60, versione più aggressiva della sua attuale iX.

Lo scorso mese di novembre vi abbiamo raccontato delle differenze fra la nuova BMW iX xDrive40 e xDrive50, in molti però aspettavano la terza contendente, la BMW iX M60 che avrebbe fatto capolino al CES 2022. Come potete intuire da quella M, è la vettura più potente della gamma: 455 kW/619 CV con una coppia massima di 1.015 Nm in modalità Sport e di 1.100 Nm con Launch Control attivato e assetto delle sospensioni M.

La nuova BMW iX M60 accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi nonostante la sua muscolosa stazza. La sua velocità massima è limitata a 250 km/h, nonostante questo però la sua autonomia massima è stimata in 566 km - anche se immaginiamo che l'acceleratore vada dosato a dovere per raggiungere tale cifra.

Un modello con cui BMW vuole portare all'estremo il concetto di "sostenibilità sportiva" mescolando tre mondi, BMW i, BMW X e BMW M; un'auto estremamente potente e divertente da guidare che allo stesso tempo non inquina l'ambiente. Se la xDrive50 si presentava con un pacchetto di serie già corposo, in questo caso abbiamo in più delle pinze dei freni verniciate in blu e dotate di logo M, la BMW Individual Titanium Bronze Exterior Line e i loghi M nella finitura High Gloss Black/Titanium Bronze sui pannelli laterali anteriori e sulla parte posteriore. Presenti a bordo anche il BMW Live Cockpit Professional e la BMW Natural Interaction, grazie alla quale possiamo interagire con la voce con tutta la tecnologia invisibile di BMW iX. Quasi superfluo ricordare anche la presenza di una completa suite di Guida Autonoma di Livello 2, del resto parliamo di una delle vetture più tecnologiche del momento.

Ora non resta che attendere informazioni ufficiali sul prezzo italiano; il lancio sul mercato è previsto per giugno 2022.