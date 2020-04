E' ufficiale: in arrivo una versione 'economica' della Porsche Taycan

La Porsche Taycan è la rappresentazione fisica delle possibilità tecnologiche della casa automobilistica tedesca. Un prodotto simile ha però un costo al consumatore elevatissimo, ma Porsche sta provando a ovviare a questo problema.

La gamma di Porsche Taycan è infatti destinata a espandersi presto, perché il produttore metterà in commercio una variante a trazione esclusivamente posteriore della berlina elettrica premium. Rappresenterà il modello base e sarà meno costoso degli altri.

"Ci sarà un modello a trazione posteriore con una batteria più piccola per rendere più accessibile il prezzo, specialmente per i mercati che non hanno bisogno di 4X4, posti come la Cina, dove le condizioni meteorologiche non la rendono necessaria." Queste sono le parole di Michael Steiner, direttore del reparto Ricerca e Sviluppo di Porsche, e rilasciate per Car Magazine.

Per il portale britannico la Taycan a trazione posteriore dovrebbe arrivare nel 2021. A ogni modo Steiner pare aver sottinteso che la nuova variante non sarà disponibile in ogni mercato, ma per ulteriori informazioni in questo senso non ci resta che aspettarne di ufficiali.

Per quanto concerne il prezzo attualmente la gamma parte con la Taycan 4S, che in Italia chiede 109.115 euro, e con ogni probabilità il nuovo modello sarà il primo a scendere al di sotto della soglia psicologica dei 100.000 euro. Una scelta praticamente obbligata, altrimenti sarebbe un'ardua sfida convincere i consumatori a non andare dritti sulla 4S.

Soffermandoci sulla "batteria più piccola" non dobbiamo per forza saltare alle conclusioni dicendo che l'autonomia per singola carica è per forza destinata a calare. Infatti una potenza inferiore e un peso ridotto potrebbero invece portare ad un range simile a quello della Taycan 4S, che è di circa 400 km in ciclo WLTP.

Per chiudere vi rimandiamo a questa Taycan Turbo S, ripresa mentre viaggiava a 270 km/h sulle autostrade tedesche. Infine vi consigliamo di dare uno sguardo a questo viaggio di 18.000 km fatto esclusivamente a bordo della berlina elettrica: le immagini sono fantastiche.