Ufficiale la Alpine F1 A521 con motore Renault V6 1.6

Dopo aver visto la Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, la nuova monoposto 2021 di Hamilton e Bottas, è il momento di mostrarvi la nuova Alpine F1 A521, che si presenta con i tipici colori del marchio, blu, bianco e rosso (colori delle bandiere francese e britannica).

Stiamo parlando di una monoposto di F1 alimentata da un motore Renault E-Tech 20B, un V6 da 1.6 litri progettato e sviluppato a Viry-Châtillon. Questa nuova A521 è l’evoluzione naturale della R.S.20 che ha disputato la stagione 2020, anche se molti dettagli principali sono rimasti invariati per via del regolamento concordato l’anno scorso durante la pandemia.

Nonostante questo tutti i componenti che non rientravano nell’accordo FIA sono stati migliorati, soprattutto al posteriore, dove sono state imposte nuove restrizioni aerodinamiche. Luca De Meo, Direttore Generale del Gruppo Renault, ha dichiarato: “È una vera gioia vedere il nome potente e vibrante di Alpine su una Formula 1. Nuovi colori, una nuova Direzione, progetti ambiziosi: questo è un nuovo inizio, basato su quarant’anni di storia. Coniugheremo i valori dell’autenticità, dell’eleganza e dell’audacia di Alpine con la nostra competenza in termini di ingegneria e telaio. Questo è il bello di essere un costruttore in Formula 1. Ci confronteremo con i nomi più grandi in gare spettacolari, seguite da appassionati entusiasti. Non vedo l’ora che inizi la stagione.”